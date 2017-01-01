2017, Wild Bear Rescue
Документальный18+
Контент станет доступным 23.10.2025
Спасение детенышей гризли (сериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+21 мин
Спасение детенышей гризли
Сезон 1 Серия 1
- 18+22 мин
Спасение детенышей гризли
Сезон 1 Серия 2
- 18+16октября
Спасение детенышей гризли
Сезон 1 Серия 3
- 18+16октября
Спасение детенышей гризли
Сезон 1 Серия 4
- 18+23октября
Спасение детенышей гризли
Сезон 1 Серия 5
- 18+23октября
Спасение детенышей гризли
Сезон 1 Серия 6
- 18+30октября
Спасение детенышей гризли
Сезон 1 Серия 7
- 18+30октября
Спасение детенышей гризли
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Есть удивительные люди, которые всю свою жизнь посвящают сохранению для человечества нетронутой природы или отдельных видов животных. Семья Ланген в Северной Британской Колумбии (Канада) — одна из таких подвижников. Эти люди несут свою круглосуточную миссию в созданном ими приюте «Северное сияние» — единственном приюте в мире, имеющему лицензию на выращивание и выпуск в дикую природу медведя гризли. Медвежьи загоны в приюте кишат рекордными 40 осиротевшими медвежатами, каждый из которых отличается внешностью, индивидуальностью и причудливым нравом.
Сериал Спасение детенышей гризли 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаКанада
ЖанрДокументальный
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
8.3 IMDb