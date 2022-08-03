Спартак: Возмездие. Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Спартак: Кровь и песок
Возмездие
5-я серия

Спартак: Кровь и песок (сериал, 2012) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

9.42012, Спартак: Возмездие. Сезон 2. Серия 5
Боевик, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Брутальный телесериал о легендарном римском гладиаторе. Фракийский лидер Спартак захвачен римлянами вместе с женой. Ее продают в рабство сирийцам, а его заставляют участвовать в гладиаторских боях. Непобедимый воин становится звездой арены и адаптируется к миру жестокости и насилия.

Страна
США
Жанр
Исторический, Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Спартак: Кровь и песок»