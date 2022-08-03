Спартак: Кровь и песок (сериал, 2012) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
9.42012, Спартак: Возмездие. Сезон 2. Серия 2
Боевик, Приключения18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Брутальный телесериал о легендарном римском гладиаторе. Фракийский лидер Спартак захвачен римлянами вместе с женой. Ее продают в рабство сирийцам, а его заставляют участвовать в гладиаторских боях. Непобедимый воин становится звездой арены и адаптируется к миру жестокости и насилия.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама
Время50 мин / 00:50
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.4 IMDb
- МХРежиссёр
Майкл
Херст
- РДРежиссёр
Рик
Джейкобсон
- МБРежиссёр
Марк
Бисли
- ЭУАктёр
Энди
Уитфилд
- ЛМАктёр
Лиам
Макинтайр
- МБАктёр
Ману
Беннетт
- ДКАктёр
Дастин
Клер
- ДФАктёр
Дэниел
Фьюрригал
- Актёр
Джон
Ханна
- Актриса
Люси
Лоулесс
- ВБАктриса
Вива
Бьянка
- ПМАктёр
Питер
Менса
- СССценарист
Стивен
С. ДеНайт
- АХСценарист
Аарон
Хелбинг
- ТХСценарист
Тодд
Хелбинг
- МКСценарист
Миранда
Квок
- ССПродюсер
Стивен
С. ДеНайт
- Продюсер
Джошуа
Донен
- ЧНПродюсер
Чарльз
Найт
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ОЩАктёр дубляжа
Олег
Щербинин
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- БМХудожник
Бен
Милсом
- ТИМонтажёр
Том
Иглз
- АМОператор
Аарон
Мортон
- ДЛКомпозитор
Джозеф
ЛоДука