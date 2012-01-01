Спартак: Возмездие. Сезон 2. Серия 1
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Спартак: Кровь и песок
Возмездие
1-я серия

Спартак: Кровь и песок (сериал, 2012) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

9.42012, Спартак: Возмездие. Сезон 2. Серия 1
Боевики, Приключения18+

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Сюжет

Брутальный телесериал о легендарном римском гладиаторе. Фракийский лидер Спартак захвачен римлянами вместе с женой. Ее продают в рабство сирийцам, а его заставляют участвовать в гладиаторских боях. Непобедимый воин становится звездой арены и адаптируется к миру жестокости и насилия.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Спартак: Кровь и песок»