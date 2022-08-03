Спартак: Кровь и песок (сериал, 2013) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

Спартак: Война проклятых. Сезон 3. Серия 9
Боевик, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Брутальный телесериал о легендарном римском гладиаторе. Фракийский лидер Спартак захвачен римлянами вместе с женой. Ее продают в рабство сирийцам, а его заставляют участвовать в гладиаторских боях. Непобедимый воин становится звездой арены и адаптируется к миру жестокости и насилия.

Страна
США
Жанр
Исторический, Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.4 IMDb

