Спартак: Кровь и песок (сериал, 2013) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

Брутальный телесериал о легендарном римском гладиаторе. Фракийский лидер Спартак захвачен римлянами вместе с женой. Ее продают в рабство сирийцам, а его заставляют участвовать в гладиаторских боях. Непобедимый воин становится звездой арены и адаптируется к миру жестокости и насилия.

