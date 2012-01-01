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Соседи (сериал, 2012) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2012, The Neighbors
Комедии, Зарубежные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Марти Уивер вместе со своей семьей переезжает в новый дом в тихом пригороде Нью-Джерси. Уиверы знакомится с соседями, которые ведут себя… несколько странно. Оказывается, что местные жители — инопланетяне, которые вот уже 10 лет обитают в этом городке.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Соседи»

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