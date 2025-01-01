Сон во сне (сериал, 2025) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн

Актриса необъяснимым образом переносится в мир сериала, в котором должна сыграть главную женскую роль. Она пытается изменить судьбу своей героини, но воля сценария заставляет ее снова и снова переживать трагедии. «Сон во сне» — дорама из Китая о вымысле, который становится реальностью. Смотрите дораму «Сно во сне» в подписке Amediateka на Wink.



Не слишком популярная актриса Сун Сяоюй готовится к съемкам в новой исторической дораме. У будущего сериала стандартный сюжет о любовном треугольнике, персонажи постоянно совершают глупые поступки, а исполнитель главной роли — заносчивый актер, желающий быть самой главной звездой на экране. Накануне примерки костюмов Сяоюй внимательно читает сценарий и внезапно переносится в его выдуманный мир. Зная все сюжетные повороты наперед, Сяоюй пытается наладить жизнь своей героини, но каждое отклонение от намеченного сюжета приводит к ее смерти. Неужели она должна повторять ошибки своего персонажа?



