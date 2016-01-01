Сокровища нации (сериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Ведущий Владимир Раевский показывает музей не как скучный набор безмолвных древностей, а как череду захватывающих историй, которые стоят за каждым из экспонатов. Музей всегда тесно связан с городом и его жителями, он предстает genius loci города, его душой и зеркалом. Так, в Вене Раевский посетит Музей похорон (зрители узнают, что придумали жители Вены, чтобы не быть похороненными заживо) и Музей подделок (ведущий расскажет, как создатели фальшивых дневников Гитлера обманули весь мир), в Дрездене — Музей гигиены (чем пахло от самого могущественного французского короля?), а в Загребе — Музей разбитых сердец (каким топором удобнее всего разрубать мебель бывшей подруги?).



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