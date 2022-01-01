WinkСериалыСочная ставка1-й сезон4-я серия
2022, Cook at All Costs
ТВ-шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сочная ставка (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Домашние повара делают ставки на ингредиенты на аукционе, чтобы создать блюда, которые произведут впечатление на приглашенных судей-знаменитостей, и выиграть все деньги из копилки.
Сериал Сочная ставка 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.4 IMDb