Снова влюбиться в бывшего мужа (сериал, 2024) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн

Шесть лет назад развод разрушил жизнь Изабеллы. Теперь она — успешный CEO, возвращающийся в Хьюстон, чтобы отомстить бывшему мужу Полу. Но старые чувства вспыхивают вновь, а месть оказывается сложнее, чем она думала. Их ребенок начинает сближаться с Полом, а опасный заговор угрожает ресторанной империи Изабеллы. В борьбе между любовью и властью, выберет ли она месть… или второй шанс на счастье?

