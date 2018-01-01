Снежные истории (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Канадский мультсериал для дошкольников о зимних приключениях четверки лучших друзей. Веселые шестилетки Кики, Вайолет, Томас и Сэми никогда не сидят на месте и очень любят играть – особенно зимой, когда на улице лежат пушистые сугробы. Однажды во время игры в снежки Сэми решает проверить, умеют ли пингвины летать, и подбрасывает плюшевого пингвиненка Терри, в результате чего игрушка застревает между баскетбольным щитом и кольцом. Кики пытается достать Терри с помощью своего суперброска, но задача оказывается сложнее, чем предполагала юная баскетболистка. Спасти пингвина друзья сумеют, лишь объединив свои усилия, и в будущем еще не раз убедятся, что без взаимовыручки никуда.



