Смешарики. Спорт (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Любимые персонажи берутся за ЗОЖ в цикле мультфильмов, посвященных физическому воспитанию. Крош, Бараш, Совунья, Карыч, Еж, Нюша и Лосяш рассказывают юным зрителям о разных видах спорта и на собственном примере показывают, как научиться играть в футбол, бадминтон и другие активные игры.



Сериал Смешарики 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.