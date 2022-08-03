WinkСериалыСмертельный улов17-й сезон10-я серия
Смертельный улов (сериал, 2018) сезон 17 серия 10 смотреть онлайн
2018, Deadliest Catch
Документальный, ТВ-шоу18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сериал, который рассказывает о соревновании рыболовецких судов в Беринговом море во время сезонов ловли королевского краба и краба-опилио (стригуна). База действий - Датч-Харбор, порт на небольшом острове Амакнак в бухте Уналашка, близ острова Уналашка из группы Алеутских островов.
СтранаСША
ЖанрТВ-шоу, Документальный
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ТБРежиссёр
Том
Бирс
- МРАктёр
Майк
Роу
- СХАктёр
Сиг
Хансен
- ЭХАктёр
Эдгар
Хансен
- ДХАктёр
Джонатан
Хиллстренд
- ККАктёр
Кит
Колберн
- ДААктёр
Джейк
Андерсон
- ДХАктёр
Джош
Харрис
- ЭХАктёр
Энди
Хиллстренд
- МБАктёр
Мэтт
Брэдли
- БВАктёр
Билл
Вихровски
- ЭПСценарист
Этан
Прочник
- ТБПродюсер
Том
Бирс
- СРПродюсер
Стив
Райт
- ДГПродюсер
Джон
Грэй
- МГХудожник
Мэтт
Гринстоун
- ДЭМонтажёр
Джош
Эрл
- ББМонтажёр
Бен
Булатао
- АБМонтажёр
Александр
Б. Рубиноу
- КГОператор
Камерон
Гленденнинг
- ДРОператор
Дэвид
Райхерт
- СРОператор
Стив
Райт
- ДРКомпозитор
Дидье
Рашу
- ДПКомпозитор
Дж.
Питер Робинсон