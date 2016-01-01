Смарта и чудо-сумка (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 81 смотреть онлайн

81. Смарта бизнесвуман
Смарта и чудо-сумка
81. Смарта бизнесвуман
1-й сезон
81. Смарта бизнесвуман
О сериале

Смарта и ее собачка Спотти превращают в настоящее приключение любое самое обычное занятие. В каждом эпизоде Смарта и Спотти будут выполнять новые задания: найти маму цыпленка, заменить севшие батарейки у игрушечного поезда. В чудо-сумке Смарты живут калькулятор, навигатор и словарь – они помогут Смарте и Спотти выполнить самые сложные задания.

Россия
Мультсериалы, Для самых маленьких
9 мин / 00:09

