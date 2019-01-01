WinkСериалы5 класс. МатематикаСложение и вычитание натуральных чиселСложение натуральных чисел
5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
7.62019, Сложение натуральных чисел
Образовательные0+
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На этом уроке вы познакомитесь с сложением натуральных чисел и законами, которым оно подчиняется. Выясните, что, используя эти законы, гораздо удобнее складывать числа. А также решите несколько примеров.
Если у вас возникнет сложность в понимании темы, рекомендуем посмотреть урок «Часть 1. Натуральные числа. Целые числа».
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