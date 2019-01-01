Сложение натуральных чисел
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5 класс. Математика
Сложение и вычитание натуральных чисел
Сложение натуральных чисел

5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

7.62019, Сложение натуральных чисел
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Натуральные числа и шкалыСложение и вычитание натуральных чиселУмножение и деление натуральных чиселПлощади и объемыДробные числаДесятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробейУмножение и деление десятичных дробейИнструменты для вычислений и измеренийОсновы комбинаторики

Сюжет

На этом уроке вы познакомитесь с сложением натуральных чисел и законами, которым оно подчиняется. Выясните, что, используя эти законы, гораздо удобнее складывать числа. А также решите несколько примеров.

Если у вас возникнет сложность в понимании темы, рекомендуем посмотреть урок «Часть 1. Натуральные числа. Целые числа».

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