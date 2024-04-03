Сломанные жизни (сериал, 2022) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн

Турецкие Ромео и Джульетта влюбляются друг в друга, несмотря на кровную вражду их семей. Захватывающий мелодраматический сериал о запретной любви.



В крупном городе Турции в огромном старинном особняке Коджабей живут две богатых семьи. Они ненавидят друг друга, и корни их непримиримого раздора уходят глубоко в прошлое. Обстоятельства держат их под одной крышей, и вот уже много лет все они живут в атмосфере интриг и скрытого напряжения, которое то и дело выливается в открытый конфликт. Чинар и Дениз в детстве мечтали, чтобы война между семьями не отражалась на их дружбе. Но когда они выросли и любовь накрыла их с головой, родственники во что бы то ни стало решили преградить влюбленным путь к счастью. Теперь, чтобы быть вместе, Чинар и Дениз должны выдержать натиск и козни родных. Им предстоит выяснить, какова настоящая причина ссоры, почему члены обоих кланов не могут простить друг друга и какие секреты прячет каждый из близких.



Удастся ли молодой паре отстоять свое право на счастье? Узнаете, если будете смотреть сериал «Сломанные жизни», — турецкий проект на русском языке доступен онлайн на Wink.

