Слезы осушит ветер (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

В жизни Ольги полная идиллия — она любящая мать и жена, живет в красивом доме и в свободное время занимается фотографией. Всё меняется, когда на её мужа Влада совершается покушение. Осознав, что у Влада большие неприятности, Ольга соглашается на уговоры — они разведутся на время, оформят всё имущество на Влада, а Ольга уедет с детьми к маме. Как только Влад решит свои проблемы они снова распишутся. Но через несколько месяцев выясняется, что Влад в полном порядке и… женат на её подруге Юле. А Оля осталась без жилья и средств к существованию.

