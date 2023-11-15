Слежка (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

В детективное агентство Дениса Гребенюка и Григория Кулагина обращаются люди, которые хотят узнать правду любой ценой. Даже ценой вторжения в чужую личную жизнь. Согласие заказчика, денежный залог — и команда «Слежки» устанавливает тотальный видеоконтроль над живыми «объектами»…

