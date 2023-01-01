Следствие ведет миссис Сидху (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Проницательная вдова готовит еду и расследует преступления. Уютный британский детектив о дуэте сыщицы-любителя и инспектора полиции.



Миссис Сидху держит собственный бизнес, в рамках которого готовит и развозит блюда индийской кухни по мероприятиям. Некоторое время назад она потеряла мужа, фотография которого висит на ее кухне вместе со снимком покойного отца, работавшего в полиции. Именно пример родителя пробудил в миссис Сидху страсть к расследованиям. Ее сын-бездельник Тез недавно потерял работу и помогает матери в бизнесе. Однажды на вечеринке, куда они приезжают с едой, находят тела двух жертв. Миссис Сидху по горячим следам пытается разобраться, что же произошло на самом деле, оказываясь на шаг впереди полиции. Это очень не нравится инспектору Бертону, который поначалу недолюбливает неопытную сыщицу. Однако со временем он учится полагаться на ее выдающуюся интуицию.



Наблюдать, как они вместе раскрывают запутанные убийства, позволит сериал «Следствие ведет миссис Сидху» 2023 года, смотреть онлайн который вы сможете в подписке Amediateka на Wink.

