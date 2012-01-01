Следствие по телу (сериал, 2012) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

Сюжет

После автомобильной аварии в больницу попадают две девушки – Кэрри Грейсон и Донна Уирли. Донна умерла, а Кэрри находится в тяжeлом состоянии. При осмотре тела выясняется, что в девушек кто-то стрелял, когда они ехали в машине.



Сериал Следствие по телу 2 сезон 13 �серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.