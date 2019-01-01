СКАМ Германия (Стыд) (сериал, 2019) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн
8.12019, DRUCK Die Serie
Драмы, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Немецкая версия популярного норвежского сериала о жизни подростков. Ханна влюбляется в парня подруги и становится изгоем в своей компании. Для нее начинается очень непростой период и поиск новых друзей. Ханне удается обрести их в лице девушек, у которых тоже полно проблем и невзгод.
Сериал СКАМ Германия (Стыд) 4 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаГермания
ЖанрыДрамы, Зарубежные
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb