СКАМ Германия (Стыд) (сериал, 2019) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн
8.12019, DRUCK Die Serie
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Немецкая версия популярного норвежского сериала о жизни подростков. Ханна влюбляется в парня подруги и становится изгоем в своей компании. Для нее начинается очень непростой период и поиск новых друзей. Ханне удается обрести их в лице девушек, у которых тоже полно проблем и невзгод.
Сериал СКАМ Германия (Стыд) 3 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb