СКАМ Германия (Стыд). Сезон 3. Серия 1
Wink
Сериалы
СКАМ Германия (Стыд)
3-й сезон
1-я серия

СКАМ Германия (Стыд) (сериал, 2019) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

8.12019, DRUCK Die Serie
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Немецкая версия популярного норвежского сериала о жизни подростков. Ханна влюбляется в парня подруги и становится изгоем в своей компании. Для нее начинается очень непростой период и поиск новых друзей. Ханне удается обрести их в лице девушек, у которых тоже полно проблем и невзгод.

Сериал СКАМ Германия (Стыд) 3 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Германия
Жанр
Драма
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb