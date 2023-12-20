Скалолазка (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Семейная пара Ирина и Леонид находят в горах Северной Осетии маленькую девочку и, решив, что родители малышки умерли, оставляют ее себе. Супруги называют дочку Ниной. Несколько лет спустя происходит страшная трагедия: опытный альпинист Леонид погибает во время очередного похода в горы.

