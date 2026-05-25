WinkСериалыСиний трактор в Деревне1-й сезонБольшой праздник
9.12026, Большой праздник
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Синий трактор в Деревне (мультсериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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О сериале
Синий трактор в деревне - новый мультипликационный сериал для самых маленьких. В этот раз Синий трактор поехал в настоящую деревню к своему другу Белому трактору, чтобы научиться новому, посмотреть на машины, работающиена ферме и в поле и найти новых друзей.