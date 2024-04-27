Симптомы (сериал, 2024) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Возможно ли за 30 минут по краткому анамнезу и симптомам установить диагноз? Что такое болезнь двадцатого века? Как распознать начинающийся приступ эпилепсии? Под руководством известного российского онколога, доктора медицинских наук Александра Дзидзария 22 команды студентов и выпускников медицинских вузов сразятся за звание лучшего диагноста и главный приз проекта в размере 1 000 000 рублей.
Проект объединит молодых врачей из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Краснодара, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы и Майкопа. В каждом новом выпуске участникам предстоит столкнуться с непростыми профессиональными вопросами и расшифровать диагностический случай из реальной медицинской практики. За ходом игры проследят приглашенные эксперты — практикующие ведущие врачи России. Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).