Симптомы. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Симптомы
1-й сезон
12-я серия
8.62024, Симптомы. Сезон 1. Серия 12
ТВ-шоу12+

Симптомы (сериал, 2024) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Возможно ли за 30 минут по краткому анамнезу и симптомам установить диагноз? Что такое болезнь двадцатого века? Как распознать начинающийся приступ эпилепсии? Под руководством известного российского онколога, доктора медицинских наук Александра Дзидзария 22 команды студентов и выпускников медицинских вузов сразятся за звание лучшего диагноста и главный приз проекта в размере 1 000 000 рублей.
Проект объединит молодых врачей из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Краснодара, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы и Майкопа. В каждом новом выпуске участникам предстоит столкнуться с непростыми профессиональными вопросами и расшифровать диагностический случай из реальной медицинской практики. За ходом игры проследят приглашенные эксперты — практикующие ведущие врачи России. Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
34 мин / 00:34

Рейтинг