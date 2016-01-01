Сортируйте мусор!
Wink
Детям
Школа ducktv
1-й сезон
Сортируйте мусор!
6.52016, duckSchool
Мультсериалы6+
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Школа ducktv (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В лесном детском саду милые зверушки – крошечные обитатели леса, учатся основам английского языка у мисс Саншайн, их волшебной учительницы. В такой приятной компании и Ваш малыш запомнит несколько английских слов.

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