Шейн Янг vs Остин Арнетт
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UFC 234 (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2019, UFC
Спорт, Спорт18+

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Сюжет

10 февраля 2019 года в Мельбурне на арене Рода Лейвера прошел турнир UFC 234. Гвоздем вечера стал эпичный поединок чемпиона в среднем весе Роберта Уиттакера с Келвином Гастелумом. Кроме того, на ринге сразились легендарный Андерсон Сильва и набирающий обороты Исраэль Адесанья.

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