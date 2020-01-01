Щенячий патруль. Сезон 7. Серия 716
Wink
Детям
Щенячий патруль
7-й сезон
716-я серия

Щенячий патруль (мультсериал, 2020) сезон 7 серия 716 смотреть онлайн

8.12020, PAW Patrol
Мультсериалы0+

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Сюжет

Суперпопулярный мультсериал для самых маленьких. Смышленый десятилетний мальчик Зик Райдер собирает команду бесстрашных пeсиков, которые защищают горожан от самых разных напастей. У каждого из восьми отважных щенков свой уникальный характер и собственный метод решения проблем.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Щенячий патруль»

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