Щенячий патруль. Сезон 6. Серия 2
Wink
Детям
Щенячий патруль
6-й сезон
2-я серия

Щенячий патруль (мультсериал, 2019) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн

8.12019, PAW Patrol
Мультсериалы0+

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Сюжет

Суперпопулярный мультсериал для самых маленьких. Смышленый десятилетний мальчик Зик Райдер собирает команду бесстрашных пeсиков, которые защищают горожан от самых разных напастей. У каждого из восьми отважных щенков свой уникальный характер и собственный метод решения проблем.

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Информация

Страна
Канада
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Щенячий патруль»