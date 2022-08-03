Щенячий патруль (мультсериал, 2019) сезон 6 серия 10 смотреть онлайн

WinkДетямЩенячий патруль6-й сезон10-я серия
Эта серия пока недоступна
О сериале
Суперпопулярный мультсериал для самых маленьких. Смышленый десятилетний мальчик Зик Райдер собирает команду бесстрашных пeсиков, которые защищают горожан от самых разных напастей. У каждого из восьми отважных щенков свой уникальный характер и собственный метод решения проблем.
СтранаКанада
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ЧЕРежиссёр
Чарльз
Е. Бастьен
- РПАктёр
Рон
Пардо
- КХАктриса
Каллан
Холли
- ДПАктёр
Джастин
Пол Келли
- ДКАктёр
Деван
Коэн
- СБАктёр
Сэм
Браун
- СФАктёр
Сэмюэл
Фараси
- ЛБАктриса
Лилли
Бартлам
- АТАктёр
Алекс
Торн
- МКАктёр
Макс
Калинеску
- ДРАктёр
Джексон
Рид
- КЧСценарист
Кит
Чэпман
- ПБПродюсер
Патриция
Барнс
- ДМПродюсер
Джейсон
Маккензи
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- ЛБАктриса дубляжа
Лариса
Брохман
- ГГХудожник
Грег
Гиббонс
- ЭММонтажёр
Эндрю
МакИнтайр
- ТБМонтажёр
Том
Бергер
- ГККомпозитор
Грэм
Корнис
- БЛКомпозитор
Брайан
Л. Пикетт
- ДБКомпозитор
Дэвид
Брайан Келли