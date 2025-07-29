Шабабники (сериал, 2017) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Комедийный сериал о четырех студентах ешивы — еврейского религиозного института — которые пытаются найти баланс между строгими порядками и молодежным стремлением к веселью. В элитной ешиве, ученики которой изучают религиозные тексты и приобщаются к еврейской ортодоксальной культуре, происходит трагедия — в результате несчастного случая погибает ее глава. Ему на смену приходит строгий раввин Аши Спитцер, у которого свои взгляды на то, как нужно управлять институтом. Чем жестче становится режим в стенах заведения, тем сложнее трем неразлучным друзьям — Дову, Авиноаму и Меиру — вести привычную студенческую жизнь. Как назло, у них появляется новый сосед, неуклюжий ботаник Гедалия, с компанией которого им теперь придется мириться. Смотрите сериал «Шабабники» в подписке Amediateka на Wink.

