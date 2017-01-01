Шабабники (сериал, 2017) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Сериал рассказывает о четверых молодых людях из элитарной ультраортодоксальной ешивы, которые очень ловко извлекают выгоду из статуса «харедим» и в то же время пользуются всеми благами современной цивилизации.



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