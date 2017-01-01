8.22017, Шабабники. Сезон 1. Серия 8
Драмы, Комедии18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Шабабники (сериал, 2017) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
- 18+30 мин
Шабабники
Сезон 1 Серия 1
- 18+32 мин
Шабабники
Сезон 1 Серия 2
- 18+29 мин
Шабабники
Сезон 1 Серия 3
- 18+27 мин
Шабабники
Сезон 1 Серия 4
- 18+32 мин
Шабабники
Сезон 1 Серия 5
- 18+33 мин
Шабабники
Сезон 1 Серия 6
- 18+32 мин
Шабабники
Сезон 1 Серия 7
- 18+35 мин
Шабабники
Сезон 1 Серия 8
- 18+32 мин
Шабабники
Сезон 1 Серия 9
- 18+35 мин
Шабабники
Сезон 1 Серия 10
- 18+31 мин
Шабабники
Сезон 1 Серия 11
- 18+40 мин
Шабабники
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Сериал рассказывает о четверых молодых людях из элитарной ультраортодоксальной ешивы, которые очень ловко извлекают выгоду из статуса «харедим» и в то же время пользуются всеми благами современной цивилизации.
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Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb