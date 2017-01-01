Шабабники. Сезон 1. Серия 8
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Шабабники
1-й сезон
8-я серия
8.22017, Шабабники. Сезон 1. Серия 8
Драмы, Комедии18+
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Шабабники (сериал, 2017) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Сериал рассказывает о четверых молодых людях из элитарной ультраортодоксальной ешивы, которые очень ловко извлекают выгоду из статуса «харедим» и в то же время пользуются всеми благами современной цивилизации.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb