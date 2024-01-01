Сфинкс (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Девочка-подросток становится пешкой в игре странного похитителя, пока ее родные думают, что она спаслась из его рук. Сериал «Сфинкс» — это детективный триллер из Нидерландов, в котором неожиданные повороты сюжета сочетаются с мрачной атмосферой.



Когда Минке Мурман было тринадцать, ее похитили. Родители были безутешны и долго не получали намеков о том, что их дочь жива. Но спустя три года неожиданно Минка возвращается в семью. Она больше не ребенок: те ужасные события, которые она пережила, безвозвратно ее изменили. Девочка пробует начать все сначала, но забыть тревожное прошлое невозможно. Ее близкие видят следы стресса, который не могут себе вообразить, но на самом деле все обстоит куда опаснее. Минка до сих пор находится под влиянием того, кто ее похитил. Под влиянием того, кто оставил на ее спине черную татуировку в виде больших крыльев.



Кто же этот таинственный человек? И сможет ли Минка освободиться из его власти? Ответы на эти вопросы вас удивят. Включайте «Сфинкс», сериал 2024 года — смотреть онлайн его можно в хорошем качестве на видеосервисе Wink.



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