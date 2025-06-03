Сезон сериалов (сериал, 2020) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Авторская программа о мире кино — «Сезон сериалов». 2 сезон передачи ведет известный кинокритик и программный директор первого фестиваля сериалов «Пилот» Егор Москвитин.



В новых сериях «Сезона сериалов» кинокритик Егор Москвитин советует сериалы на любой вкус: от трогательных ситкомов до впечатляющих костюмных драм, от легких детективов до захватывающих триллеров. Егор подробно, но без спойлеров, рассказывает о сюжете, актерских работах и ловко сравнивает отобранные сериалы с популярными проектами, чтобы вы могли почувствовать атмосферу кино и не промахнулись в выборе. А его остроумные формулировки и шутки точно не дадут заскучать. Чем так затягивают «Топи»? Почему Евгению Цыганову так «Везет» за рулем такси? Как сериал «Фишер» убеждает, что повод подумать о природе зла и Иване Янковском никогда не бывает лишним?



Эти и другие истории только и ждут, что их посмотрят. О лучших российских и зарубежных сериалах расскажет передача «Сезон сериалов» с Егором Москвитиным, смотреть которую можно в онлайн-кинотеатре Wink.



