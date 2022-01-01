Сестры Вильямисар (сериал, 2022) сезон 1 серия 74 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Три девушки становятся шпионками, чтобы сбросить тиранию испанцев в Колумбии начала XIX века. «Сестры Вильямисар» — сериал о том, какой опасной может быть красота.
Донья Беатрис погибает на глазах собственных дочерей, отвергнув полковника Хосе Марию Монтенегро. Тот вознамерился сделать ее своей женой и устранить все препятствия на пути к этому, в том числе и ее супруга Херардо Вильямисара. Став свидетельницами трагедии, три дочери Беатрис решают взять правосудие в свои руки. Под менторством отца они начинают изнурительные тренировки, чтобы добиться справедливости и заставить ответственных заплатить за убийство. Так Изабелла, Каролина и Леонор становятся шпионками, использующими боевые навыки и красоту в борьбе против испанских колонизаторов.
С какими опасностями им придется столкнуться, расскажут «Сестры Вильямисар», сериал 2022 года, смотреть онлайн который можно на Wink.