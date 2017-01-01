Сестры (2017). Серия 3
Wink
Сериалы
Сестры (2017)
1-й сезон
3-я серия

Сестры (2017) (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.82017, Les Sisters
Мультсериалы12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Истории о повседневной жизни двух сестер в возрасте 7 и 13 лет. Мари еще ребенок, а Венди, ее старшая сестра, входит в подростковые годы. Сестры очень разные и у каждой сильный темперамент, но они любят друг друга! Мари немного наивна, привлекательна и довольно активна. У нее всегда сумасшедшие идеи, чтобы привлечь внимание сестры, пока Венди стремится к взрослой жизни.

Сериал Сестры (2017) 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Франция
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.0 IMDb