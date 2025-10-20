Сестра (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Семейная драма, где личная трагедия героев становится метафорой историко-политического разлома.

Маше 40 лет, она одинокая мать, живущая в Москве, и годами зависящая от отношений с известным актером. Ане 36 лет, она счастлива в браке с военным Вадимом и растит сына в Одессе.

22 февраля 2022 года Вадим срочно отправляет Аню и ребенка в Москву – якобы на день рождения бабушки. На следующий день начинается специальная военная операция.

Сестры, давно живущие раздельно, вынуждены остаться под одной крышей. Напряжение растет… Героиням придется проявить всю свою силу, чтобы спасти близких и семью.

