Семья по выбору (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+60 мин
Семья по выбору
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
О сериале
Два юноши и девушка, выросшие вместе, но не связанные семейными узами, становятся друг другу настоящими родственниками. Трогательная история «Семья по выбору» — дорама о том, как важна любовь и поддержка в повседневной жизни.
Маленькая Чжувон всегда мечтала о братике, но рано осталась без матери. Ее растит одинокий отец Юн Чжончжэ, разрываясь между домом и работой в закусочной. Тем не менее желание Чжувон исполнилось: у нее появляется сразу двое братьев. Одного зовут Санха: из его семьи ушла мать, не справившись с потерей младшего ребенка. Теперь они с отцом часто проводят время в доме Чжувон, став там практически родными. Второй — лишившийся отца мальчик Хэджун, которого Чжончжэ взял на попечение у уставшей тети. Все они живут вместе и готовы поддержать друг друга. Однажды жизнь их разлучает, но спустя десять лет они встречаются снова, пытаясь возродить былые отношения.
С чем предстоит столкнуться этой троице, расскажет дорама «Семья по выбору» 2024 года, русская озвучка которой доступна онлайн на Wink.
