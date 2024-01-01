Семья по выбору. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Семья по выбору
1-й сезон
1-я серия

Семья по выбору (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.62024, Joripsik gajok
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Два юноши и девушка, выросшие вместе, но не связанные семейными узами, становятся друг другу настоящими родственниками. Трогательная история «Семья по выбору» — дорама о том, как важна любовь и поддержка в повседневной жизни.

Маленькая Чжувон всегда мечтала о братике, но рано осталась без матери. Ее растит одинокий отец Юн Чжончжэ, разрываясь между домом и работой в закусочной. Тем не менее желание Чжувон исполнилось: у нее появляется сразу двое братьев. Одного зовут Санха: из его семьи ушла мать, не справившись с потерей младшего ребенка. Теперь они с отцом часто проводят время в доме Чжувон, став там практически родными. Второй — лишившийся отца мальчик Хэджун, которого Чжончжэ взял на попечение у уставшей тети. Все они живут вместе и готовы поддержать друг друга. Однажды жизнь их разлучает, но спустя десять лет они встречаются снова, пытаясь возродить былые отношения.

С чем предстоит столкнуться этой троице, расскажет дорама «Семья по выбору» 2024 года, русская озвучка которой доступна онлайн на Wink.

Сериал Семья по выбору 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.3 IMDb