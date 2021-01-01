Семья черной мафии. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Семья черной мафии
1-й сезон
8-я серия
8.52021, Black Mafia Family
Драмы, Криминал18+

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Семья черной мафии (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Криминальный мини-сериал, спродюсированный рэпером 50 Cent. «Семья черной мафии» расскажет историю двух братьев, создавших одну из самых знаменитых преступных группировок в истории. Наркотики, грязные деньги и злые улицы: «Семья черной мафии» без прикрас покажет изнанку Детройта конца 80-х.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Семья черной мафии»

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