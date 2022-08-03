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Семья черной мафии
1-й сезон

Семья черной мафии (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.52021, Black Mafia Family 8 серий
Драма, Биография18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Криминальный мини-сериал, спродюсированный рэпером 50 Cent. «Семья черной мафии» расскажет историю двух братьев, создавших одну из самых знаменитых преступных группировок в истории. Наркотики, грязные деньги и злые улицы: «Семья черной мафии» без прикрас покажет изнанку Детройта конца 80-х.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Биография

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Семья черной мафии»