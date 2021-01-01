8.52021, Black Mafia Family
Драма, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
Семья черной мафии (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Криминальный мини-сериал, спродюсированный рэпером 50 Cent. «Семья черной мафии» расскажет историю двух братьев, создавших одну из самых знаменитых преступных группировок в истории. Наркотики, грязные деньги и злые улицы: «Семья черной мафии» без прикрас покажет изнанку Детройта конца 80-х.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb
- СНРежиссёр
Солван
Наим
- Режиссёр
Таша
Смит
- Д«Актёр
Деметриус
«Младший Мич» Фленори
- ДАктёр
Да’Винчи
- МУАктриса
Миколь
Уайт
- РХАктёр
Расселл
Хорнсби
- СХАктёр
Стив
Харрис
- ТФАктёр
Тишон
Фриман
- ЛПАктриса
Лайла
Прюитт
- СМАктёр
Сидни
Митчелл
- ЛЛАктриса
Ла
Ла Энтони
- КХАктриса
Келли
Ху
- ЭКПродюсер
Энн
Клементс
- РХПродюсер
Рэнди
Хаггинс
- ЙВПродюсер
Йен
Вулф
- НДХудожник
Нат
Джонс
- ХПХудожник
Харрисон
Пол
- ДБМонтажёр
Дэвид
Блэкберн
- КММонтажёр
Кэтлин
МакОли
- ТАОператор
Тимоти
А. Бертон
- ЖЛОператор
Жуль
Лабарте
- РШОператор
Ронн
Шмидт
- МНКомпозитор
Мишелл
Ндегеочелло