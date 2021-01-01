Семья черной мафии (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Криминальный мини-сериал, спродюсированный рэпером 50 Cent. «Семья черной мафии» расскажет историю двух братьев, создавших одну из самых знаменитых преступных группировок в истории. Наркотики, грязные деньги и злые улицы: «Семья черной мафии» без прикрас покажет изнанку Детройта конца 80-х.

