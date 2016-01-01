Семь смертных грехов: Знамение священной войны (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Смелые рыцари и их союзники празднуют победу, однако враги не дремлют и собираются с силами. Чтобы узнать, что произошло между первым и вторым сезонами любимого аниме, включайте четырехсерийный спешл «Семь смертных грехов: Знамение священной войны», смотреть который можно прямо сейчас.



Противостояние Семи смертных грехов и коварных Святых рыцарей подошло к концу. Хендриксен повержен, но королевство Лионес, где власть вновь перешла в руки монаршей семьи, еще долго предстоит восстанавливать. Но пока — время для веселья и праздника. Элизабет, Мелиодас, Хоук и их друзья-рыцари проводят время в баре «Шляпа �кабана», участвуют в турнирах и пытаются разобраться, как жить теперь, когда опасность миновала. Однако, пока беззаботные герои наслаждаются жизнью, их враги готовятся к новому сражению.



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