Секс в другом городе: Поколение Q (сериал, 2021) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Возвращение культового сериала. И это не очередная перезагрузка, а именно продолжение: сезон из восьми эпизодов снова соберет вместе звезд оригинального шоу. Возрожденный «Секс... » нацелен на новое, прогрессивное поколение зрителей, так что ждите более смелых персонажей и ярких историй.

