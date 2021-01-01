Секс в другом городе: Поколение Q (сериал, 2021) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн
8.42021, The L Word: Generation Q
Драма, Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Возвращение культового сериала. И это не очередная перезагрузка, а именно продолжение: сезон из восьми эпизодов снова соберет вместе звезд оригинального шоу. Возрожденный «Секс... » нацелен на новое, прогрессивное поколение зрителей, так что ждите более смелых персонажей и ярких историй.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb
- МРРежиссёр
Мария-Льюис
Райан
- ЭВРежиссёр
Эмма
Вайнштейн
- Актриса
Дженнифер
Билз
- КМАктриса
Кэтрин
Менниг
- ЛХАктриса
Лейша
Хейли
- АМАктриса
Арьенн
Мэнди
- РЗАктриса
Росанни
Зайас
- ЖТАктриса
Жаклин
Тобони
- СМАктриса
Сепиде
Моафи
- ДКАктриса
Джейми
Клейтон
- ДХАктриса
Джордан
Халл
- АЧСценарист
Айлин
Чейкен
- МРСценарист
Мария-Льюис
Райан
- МРПродюсер
Мария-Льюис
Райан
- Продюсер
Дженнифер
Билз
- ККПродюсер
Кристен
Кампо
- СИХудожница
Судзуки
Ингерслев
- ТЛМонтажёр
Тамара
Лучиано
- КХМонтажёр
Кристал
Хатиб
- ХМКомпозитор
Хезер
МакИнтош
- АНКомпозитор
Аллисон
Ньюман