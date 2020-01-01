Секреты счастливой жизни (сериал, 2020) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Секреты счастливой жизни. Сезон 1. Серия 12
2020, Секреты счастливой жизни. Сезон 1. Серия 12
Уборка – тоска, мытье посуды – пытка, а пыль стала личным врагом? Что делать, если нет сил стоять у плиты, а домочадцы ноют и требуют внимания? Как все успеть и ни с кем не поругаться? Знает Надежда Мишалуева! Она всегда в хорошем настроении, а ее квартира – в идеальном порядке. В каждом выпуске шоу Надежда делится со зрительницами полезными лайфхаками ведения домашнего хозяйства, подскажет, как активно и весело проводить время с семьей, сохранять здоровье и бодрость духа.

