Секреты миллиардеров. Сезон 1. Серия 15
Секреты миллиардеров
1-й сезон
15-я серия

Секреты миллиардеров (сериал, 2024) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

2024, Secret of The Rich
Мелодрама18+
Под мерцающим ночным небом мимолетная встреча на одну ночь навсегда связывает судьбы Регины и Маркуса. Спустя семь лет, когда миллиардер Маркус возвращается, он с изумлением узнает, что у него, возможно, есть дочь — и это переворачивает его мир. Регина, гордая и независимая мать-одиночка, вынуждена открыть правду и снова столкнуться с давно забытыми чувствами.
Их дочь становится мостом между ними, разжигая былое пламя, но на пути к счастью встают жестокая мать Маркуса и его надменная невеста Дарья. Однако главная тайна остаётся: а была ли их первая встреча действительно случайностью? Смогут ли они преодолеть пропасть между мирами, чтобы сохранить хрупкую семью, построенную на обмане и страсти?

Страна
США, Китай
Жанр
Мелодрама
Время
1 мин / 00:01

