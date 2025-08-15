Секреты миллиардеров (сериал, 2024) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Под мерцающим ночным небом мимолетная встреча на одну ночь навсегда связывает судьбы Регины и Маркуса. Спустя семь лет, когда миллиардер Маркус возвращается, он с изумлением узнает, что у него, возможно, есть дочь — и это переворачивает его мир. Регина, гордая и независимая мать-одиночка, вынуждена открыть правду и снова столкнуться с давно забытыми чувствами.

Их дочь становится мостом между ними, разжигая былое пламя, но на пути к счастью встают жестокая мать Маркуса и его надменная невеста Дарья. Однако главная тайна остаётся: а была ли их первая встреча действительно случайностью? Смогут ли они преодолеть пропасть между мирами, чтобы сохранить хрупкую семью, построенную на обмане и страсти?

