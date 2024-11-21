Секреты Лизы (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

В детстве Лиза пережила страшную трагедию — отчим и няня убили её маму из-за денег. Она была настолько потрясена, что не смогла помочь следствию, и убийцы остались на свободе. Пережить травму девочка смогла лишь после детского дома и проживания в приёмной семье. Спустя несколько лет повзрослевшая Лиза вышла на след зловещей няни. Теперь женщина, которая разрушила её жизнь — жена известного коллекционера. Цель преступной пары прежняя — деньги. Чтобы вывести убийцу матери на чистую воду, Лиза устраивается работать горничной в их дом. Совершенно неожиданно она влюбляется в Дмитрия — сына коллекционера. Девушка вынуждена скрывать настоящую жизнь и посвятить себя мести, но это вступает в конфликт с её любовными чувствами.

