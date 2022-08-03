Сделано в Италии (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

История становления итальянской фэшн-индустрии глазами новой сотрудницы модного журнала. Драмеди «Сделано в Италии» — сериал о бурных 70-х, красоте и больших амбициях.



Милан, 1974 год. Ирена, 23-летняя девушка из семьи мигрантов с юга Италии, решает ответить на объявление о вакансии в модном журнале Appeal. Ирена не особо интересуется модой, нужного опыта у нее мало, но деньги на оплату учебы в университете нужны позарез. Ей удается впечатлить главного редактора журнала, и с этого момента Ирену затягивает в незнакомый мир фэшн-индустрии. В это время итальянская мода претерпевает серьезные изменения, на сцену выходят смелые модельеры со свежими идеями, а перед Иреной открывается множество карьерных возможностей — если, конечно, она сможет найти баланс с личной жизнью.



